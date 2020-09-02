【最平價 5G 手機 Realme V3】5G 沒錯是新一代的連線標準，然而又未必只有貴價旗艦機才可以享受 5G 網絡的，OPPO 的子品牌 Realme 在今日（9 月 2 日）就發表了一部索價不足 1000 人民幣起的新作 Realme V3，將 5G 機的價格下限拉至新低。

Realme V3 規格賣點：規格入門主賣 5G + 大電組合

Realme V3 的起步價為 999 人民幣，即使在同一個品牌內也是極盡低價的選擇，既然低價，當然也就會有不少將貨就價的地方，例如處理器選材方面就非主流的 Qualcomm Snapdragon 765G，而是出自 MediaTek 聯發科之手的天璣 720。

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Realme V3 將會以 999 人民幣的價錢在中國內地市場開售，相信不少人會關心香港市場會否有售？我們就此問題向 OPPO 的香港方面作過查詢，有關方面回應指Realme V3 暫時未有在港上市的計劃，換言之如果想買的話還得經過水貨渠道，在保養事宜上須多加留意。

Realme V3 香港冇行貨？還有其他平價 5G 機選擇！

不過 Realme V3 作為平價機，在規格上其實有頗多妥協之處，如果要用 5G 機的話，香港也不乏＄2000～＄3000 元的選擇，規格偏向中階，使用體驗也有一定保證，以下我們就為大家整理了香港新近可以買到的行貨 5G 平價機資料供各位參考：

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同場加映：入手 5G 手機前必考慮 4 大因素

2020 年尾，5G 手機越出越多，想買到適合自己用的 5G 手機？其實有幾個因素需要考慮：

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