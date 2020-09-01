實試Samsung Galaxy Buds Live降噪效果　與AirPods Pro比拼5點

三星旗下Samsung Galaxy Buds Live終於推出，主動式降噪真無線藍牙耳機（ANC TWS）來到現在已不是新鮮事，而Samsung今次隨住旗艦手機Note20 Ultra上市趁勢力推Buds Live，到底這個造型獨特似「腰果」的耳機功能如何？同去年出品的AirPods Pro比又會否更勝一籌？本文就為大家詳盡評測。

先說說Samsung Galaxy Buds Live一些基本資料，官方售價定約HK$1500在同類耳機中已是中高階級別，用上一顆12mm動圈單元由北歐著名音響品牌AKG調音，也加入了低音管和通風口，在音質追求上達到一定水平。而令人關注的腰果外形，為用家帶來出奇舒服的配戴感，耳機可以緊貼耳窩卡在耳朵邊沿，怎樣搖頭都不會掉落，只是初頭使用要習慣一下如何戴上耳。

Samsung Galaxy Buds Live配搭Note20 Ultra可以全面發揮所有功能。（胡劍威攝）

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同場加映：AirPods Pro入手前必知12件事

蘋果（Apple）自2019年尾推出AirPods Pro後，對於這件產品，可能不熟耳機行情的朋友仍有好多疑問，以致過了大半年還沒入手，到底降噪是什麼？藍牙耳機的音色如何？現在購買價錢多少？我們整合了一系列的問題，來為大家解答。

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