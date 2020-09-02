小米10至尊紀念版試用屏下相機！拍攝模式螢幕變透明　幾時發售？

繼日前中興預告首款配備屏下前鏡螢幕的裝置 AXON 20 5G 即將發表，較早前又輪到小米展示旗下第三代屏下相機技術，並由 CEO 雷軍在微博帳號上傳了樣本手機與原版小米 10 至尊紀念版的比較影片。

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從雷軍上傳影片片段可以看到，配備第三代屏下相機技術的樣本機，外觀上與現時的真全屏手機沒有分別，片段中基本不會察覺到前方鏡頭的影蹤。據雷軍介紹，第三代屏下相機技術在一般時間畫面會正常顯示內容，但當進入前鏡拍攝模式時，鏡頭位置前端螢幕就會變為透明，讓前鏡能順利入光。

據小米較早前公佈資料顯示，廠方在 2019 年 6 月開始研發屏下相機技術，經三代改進後，最新版本能夠透過重新排列螢幕像素方式，在像素與像素間隙之間採用透明物料製作、再排列好該部份的電路驅動，以完成透光而不影響螢幕顯示。由於小米的屏下前鏡技術並沒有像同類設計，透過減少隱藏前鏡部份螢幕的像素數量，而是以重新排列像素位置、兼採用透明物料方式進行採光，因此該部份仍保留數量元整的 RGB Sub-Pixel，不會犧牲畫面表現，但又確保足夠入光度。

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