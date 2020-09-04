【孖寶賽車】Nintendo 連同《Super Mario Bros.》全系列35週年，推出《 Mario Kart Live: Home Circuit》 （瑪利歐賽車實況:家庭賽車場），可以把屋企變成賽道，不過有玩家噓唏表示，香港玩可能一開車就要停車到終點......《Home Circuit》在香港要怎樣玩暫時未知，但《Mario Kart》回憶就應該很多玩家都有，由 1992 年超任的第一集開始，和大家細數這 28 年鬥車回憶。

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《Mario Kart》回憶

90 後筆者在 GBA 版本才第一次接觸《Mario Kart》，當時仍沒有 Wi-Fi 連線方法，大多數時間都是和電腦角色鬥車。當時已經做到所有賽道都輕鬆 Chok 火加速，甩開電腦「9條街」，以為自己是天下第一車手，誰知在 NDS 版推出後，叫朋友一起無線連機遊玩，才發現原來只是「電腦殺手」，和真人玩家鬥車的遊戲體驗極不同，再次發現《Mario Kart》的魅力之處。現非常期待《 Mario Kart Live: Home Circuit》 ，能否把這個系列再推上一個層次。

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【孖寶兄弟／超級瑪利歐兄弟 Super Mario Bros. 35週年】任天堂公開了大量新作及聯乘，最中最多人可以玩到的，就是Switch兩款遊戲《超級瑪利歐3D 收藏輯》（Super Mario 3D collection）以及《超級瑪利歐 3D世界 + 狂怒世界》（Super Mario 3D World+ Fury World）！

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