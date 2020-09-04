任天堂 Game & Watch 經典回歸，細數炒價過萬的機款，以及11件你不知道的事！今年正是《Super Mario Bros.》（超級孖寶兄弟）推出35周年，任天堂早前公布一連串的Mario作品慶祝，除了超人氣的《Super Mario 3D Collection》以及Switch大玩AR的遙控模型車《MarioKart Live》外，最令不少機迷興奮正是Game & Watch的回歸，推出內置《Super Mario Bros.》遊戲、彩色螢幕的Game & Watch實體機！

將於2020年11月13日推出的Game & Watch《Super Mario Bros.》，復刻了經典細小的機型，內置《Super Mario Bros.》及《Ball》遊戲外更有不少實用功能！👇👇👇👇

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其實講起Game & Watch，相信不少80後都曾經擁有過及玩過，大家還記不記得三十多年前「Game ＆ Watch」的事情？而且有不少款式中古品（二手價）有市有價，不少款式更炒過萬，究竟有什麼珍貴之處？下文就為大家細數！

Game ＆ Watch 多年以來有什麼威水史？以及炒價過萬又有那麼款式？點按下圖為大家細心解說！👇👇👇👇👇

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同場加映：任天堂公開了大量新作及聯乘，包括Switch《超級瑪利歐3D 收藏輯》（Super Mario 3D collection）以及《超級瑪利歐 3D世界 + 狂怒世界》（Super Mario 3D World+ Fury World）！還有其他免費game、crossover！

👇除了Game ＆ Watch外，還有大量Mario 35週年合作活動👇

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同場加映：Nintendo推出《Mario Kart Home Circuit》 （瑪利歐賽車實況:家庭賽車場），可以把屋企變成賽道，不過有玩家噓唏表示，香港玩可能一開車就要停車到終點......《Mario Kart》回憶就應該很多玩家都有，由 1992 年超任的第一集開始，和大家細數這 28 年鬥車回憶。

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