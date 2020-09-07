手機遊戲 10 隻有 9 隻都離不開抽卡﹑轉蛋系統，把遊戲角色分成各個級別，UR﹑SR﹑R 等都不會陌生，不過放在現實世界又會怎麼一回事呢？日本有網民把自己在便利店工作時，遇到的好至差顧客，畫成手遊中各種稀有度的卡牌，引起 Twitter 熱烈討論。很多網民回應指，為什麼他只遇到 R 和 N 等級的顧客。

👇👇👇Twitter 網民@kimuti_X 將便利店客人放入手遊抽卡稀有度設定，SP 至 N 級別，你又是哪一個 Ranking 的顧客？👇👇👇

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雖然 N 卡在遊戲中只是普通卡的意思，但其實已是非常負面的級別，玩家抽到也只會無視。而 kimuti_X 製作的便利店顧客稀有度卡，N 卡也就是店員不希望遇到的顧客，筆者也沒想到自己也是 N 卡之一，經常戴住耳機付錢，有時真的要店員重覆一次說話，以後還是在收銀台前放下耳機好了......

資料來源：Twitter @kimuti_X

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