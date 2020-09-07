美國太空總署（NASA）久不久就會公開一些宇宙太空的高質圖像，而本周NASA官網就更新了一系列特殊新圖，這是以「哈勃太空望遠鏡」和X射線天文衛星「Chandra X-ray Observatory」（簡稱：CXO）兩者的光線數據結合而成，美麗和壯觀程度絕非一般太空圖片可比，本文就收集了部分給大家欣賞並附上原圖連結。

NASA今次公開的圖片其中一張名為「Cartwheel Galaxy」有如一個銀河摩天輪壯麗非常，不少網民指用來做WALLPAPER一流，根據官方指這是以人類可視光線（如紅外線、紫外線、X射線、伽馬射線等）數據構成，因此可看到紅、綠、藍、紫等顏色，別以為圖中是普通星河閃光，其實是一個直徑達15萬光年的巨大衝擊波，十分罕見。

不少網民看到這張「Cartwheel Galaxy」也驚嘆！(Credits: X-ray: NASA/CXC; Optical: NASA/STScI)

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資料及圖片來源：NASA

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