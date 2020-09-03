Levi's x Google出智能牛仔褸　7大功能介紹用手掃衣袖可操作手機

【Levi's ｘ Google】兩大品牌聯手以「Jacquard」技術打造首件智能牛仔褸，近日在香港正式公開。大家可能驚訝到底牛仔褸如何智能？其實是以一個特別裝置配搭藍牙連接，把你的手機操作變成輕掃衣袖，無須拿出手機，極具科幻感。

Levi's以最經典的TYPE III牛仔褸為藍本，製成這件革新科技的智能牛仔褸，左手袖口內置一個迷你Google的Jacquard接收器，配對手機後即可透過獨特手勢隔空操作手機不用做「低頭族」，而且同時可配合耳機控制聽歌聽電話等功能。官方說明中列出4種簡易的手勢，用家可自訂不同用途來操控7大類應用，當中最有用的是當和手機距離太遠時會發出警報，以後就不怕忘記帶電話出門口。另外，官方還指日後會持續透過軟件更新來加入新功能。

👇👇👇點圖看Levi's智能牛仔褸功能操作及詳細介紹👇👇👇

Levi's以最經典的TYPE III牛仔褸為藍本，結合Google的Jacquard接收器製成智能牛仔褸，香港都有得賣，潮人必備。

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香港開賣詳情👇👇👇

Levis Loop牛仔會員及牛仔達人可預約於9月4日至9月8日期間，率先於新港中心、時代廣場、沙田新城市廣場、屯門市廣場、朗豪坊5間店舖體驗及購買智能牛仔褸，詳情請與店員查詢。另外，9月9日於全線店舖公開發售，定價為港幣$1599。

同場加映：IKEA x LEGO聯乘出BYGGLEK儲物箱

IKEA 同 LEGO 合作，將會推出既係積木，又係儲存箱的 BYGGLEK 收藏櫃系列，小朋友可以學習自己收完後收拾積木，更可以用 BYGGLEK 作為場景的一部份，而且作品亦可以直接放入儲存箱下次再玩。亞洲地區及全球市場亦會陸續在 10 月 1 日起開始推出。

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