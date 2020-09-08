TVB張振朗蔣家旻唱歌被網民笑走音？居家抗疫練歌必試5個唱K App

無綫（TVB）劇集《反黑路人甲》演員張振朗、賴慰玲、蔣家旻與傅嘉莉等人上節目《流行經典50年》表演，不過事後張振朗大爆公司調音，引致自己走音。就連同場蔣家旻與傅嘉莉合唱《戀愛大過天》，都遭受網民批評走音，大指二人是唱K質素。其實疫情之下，卡啦OK持續關閉，大家想居家抗疫之下唱K，訓練自己的歌喉並非不可能！本文為你介紹中港台日韓5個唱K App，等你居家抗疫順便練歌，不怕走音！

今次《流行經典50年》節目中，蔣家旻與傅嘉莉合唱《戀愛大過天》走音，被網民狠批唱功，指二人似是上台唱K。此外，張振朗與賴慰玲合唱《明知故犯》明明表演穩定，不過事後被公司調音，引致他走音。張振朗轉載影片留言說：「點解公司可以幫我由冇走音tune到走音既（嘅）？笑左（咗）~」

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如果想提升自己歌喉，唱歌練習當然重要。不過疫情之下，卡啦OK持續關閉，要居家抗疫到底要何時才可以大展歌喉？其實坊間有不少免費的唱K App，中港台日韓都有K歌App，值得K迷必備！想唱最新K pop？最齊日本J pop等你唱！

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同場加映：Photoshop AI選取功能大提升可一鍵退地

移除路人雜物以外，自然也有完全「退地」的需要。今年6月更新，AI選取人像和頭髮等棘手麻煩的細節位都有大進步，簡單10步已經可以把人物退地，勾勒出絲絲分明的頭髮。

Adobe Photoshop用家經常以「一鍵選取人像」功能來選取圖像主體。近日更新採用Adobe Sensei AI機器學習技術來改善選取效果。當偵測到圖片場景中有人像，軟件便即應用全新之自訂演算法，更精準更乾淨俐落地勾勒人像範圍。

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