【iPhone 12】9﹑10月都是果迷最期望的月份，隨 2020 Apple 發布會日子迫近，iPhone 12 也有更多消息傳出。內地網站有消息指，iPhone 12 系列的國行版售價已被曝光，更指全系列 4 款機型都配備 5G 網絡。5G 令成本上漲的同時，iPhone 12 國行版傳出的售價，卻好像沒有與 iPhone 11 系列推出時差太遠。

👇👇👇iPhone 12 國行版傳聞售價👇👇👇

放 2 手 iPhone 最好時機？

iPhone 12 發布在即，根據以往經驗，新 iPhone 推出前的一個月開始，舊 iPhone 的 2 手回收價將會開始下趺。加上，多月以來的消息反映出，iPhone 12 配備 5G 網絡技術的機會很高，或可能成為不少用家在今代換機的原因，屆時即有更多 2 手 iPhone 在市面上出現，回收價或比以往趺得更多。因此，如已考慮會換 iPhone 12，同時會放 2 手 iPhone 的用家，可早一點留意 2 手回收價。放到一個較高的價錢，也意味換 iPhone 12 的成本更低。

👇👇👇歷代 iPhone 回收價（參考 csl.），先達手機店大多以csl.報價再減約$200至300元回收，當然手機的損耗程度也會影響回收價，放售時宜多問幾間店舖👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

資料來源：cnBeta﹑csl.

同埸加映：學識備份迎iPhone 12 5大iCloud疑問解答 教你用盡免費5GB空間

【iPhone iOS備份教學】iPhone 12即將推出，想換新機事前準備不能缺少；先以Apple最方便的雲端服務iCloud開始，隨機附送的5GB免費空間可以如何利用？iCloud可以備份什麼？發現「爆廠」可以如何自救？

👇👇👇以iCloud作為備份非常簡單，只要3個步驟便可開啟，iPhone中的哪些功能可以備份？如何在新iPhone上重用舊iPhone設定？如何用盡5GB空間？另綜合用家遇上iCloud 5大問題逐一解拆【點圖放大睇】👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

想知買新 iPhone 後要如何回復 iCloud 備份？即睇：學識備份迎iPhone 12 5大iCloud疑問解答 教你用盡免費5GB空間