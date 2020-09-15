消委會｜10款隨身負離子空氣淨化機評測　除菌、PM2.5能力總整理

【消委會｜空氣淨化機】消委會最新一期的《選擇》月刊，公布10款隨身負離子空氣淨化機（空氣清新機）測試結果，發現所有除菌表現都未如理想，絕對不能取代口罩的抗菌作用。 即使在細小密封空間做測試，所有樣本的除菌率只有7至8成，另外有8款樣本評分僅取得2.5或以下（滿分5分）。究竟隨身空氣淨化機作用是否有限，消費者能否信賴呢？下文將有詳細解釋。

👇👇👇10 款隨身負離子空氣淨化機測試結果，測試臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力及除 PM2.5 能力（按評分倒序排列）👇👇👇

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值得留意一點，消委會測試除菌和除PM2.5效果時，為更容易檢測出數據，因此在密封測試艙內的靜態環境下進行，和實用使用情況有出入。測試得出的數據，和廠方聲稱的數值不能直接比較。

不應依賴隨身空氣淨化機

消委會是次測試是在細小密封空間進行，理論上測試結果已比室外使用理想，但消委會仍強調，消費者不應依賴隨身空氣淨化機，以減少吸入污染物及預防疾病。4大原因包括：

（一）容易出現二次污染，因為淨化機的負離子會令污染物沉降，如依附在物件上有機會再次隨空氣流動，再次回到空氣中； （二）空氣淨化效果容易受環境影響，而風會稀釋用戶身邊的負離子，淨化效果下降 （三）淨化空氣需時，最佳的樣本也要15分鐘才能達到75%除菌率，用戶不在密封空間的淨化效果低； （四）環境中可能有持續污染源，如室外的汽車持續排放廢氣﹑附近有人吸煙等。

👇👇👇消委會教路隨身負離子空氣淨化機 5 大使用需知👇👇👇

資料來源：消委會

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