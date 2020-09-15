Apple Event蘋果發佈會文字直播iOS 14、iPad Air、Apple Watch 6

Apple蘋果發佈會2020終於到來，不少果迷期等的產品推出吧，傳聞如 iPhone 12、iPad Air、Apple Watch series 6及其他新產品等很大機會今次發佈會中登場。我們與大家一起留守文字及影片直播，好讓眾果迷取得第一手的新iPhone或iPad Air等資訊！

Apple Event蘋果發佈會2020將於香港時間9月16日凌晨一點開始，到時可以不斷refresh或F5更新此頁面取得最新消息。

9月16日

02：04 ＞ 全直播完，只有iPad 8th、iPad Air、Apple Watch series 6及Apple Watch SE四款新產品公布。

02：02 ＞ iOS 14、iPad OS 14及watchOS 7 、tvOS 14 9月16日（明天）正式推出。

02：00 ＞ 新iPad Air 599美金起，10月開賣。

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01：57 ＞ 新iPad Pro對應USB Type C端子；1200萬像素主鏡頭，可拍攝4K影片。對應Apple Pencil 2及Magic Keyboard。

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01：55 ＞ 示範不同遊戲及apps展示A14 Bionic處理器比上代有多強大。

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01：50 ＞新iPad Air出場，同iPad Pro相似設計，5款新色，包括綠色及藍色新機身。TouchID設在機頂power鍵。使用新A14處理器（比iPhone 12更早利用），5nm技術、6核心CPU、4核心GPU，效能比上代強40％。

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01：45 ＞ 10.2吋iPad 8th，329美金起，本周五開賣。

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01：40 ＞ 公布新iPad 8th Gen，外型不變，換上A12處理器，比上代快40%。

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01：39 ＞ 來到新iPad，iPad系列已推出10年。

01：38 ＞ 整合式服務Apple One功能，包括Apple News、Apple Music、Apple Arcade及Fitness+。

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01：32 ＞講解Apple Watch workout功能「Fitness＋服務」，可連接iPhone一邊睇片、一邊聽Apple Music、一邊跟導師做運動。10種不同workout選擇。9.9美金一個月或79.9美金一年，但香港並非此功能首發地方。

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01：26 ＞ 2030年Apple目標完成碳中和目標。Apple Watch series 6及SE本周五開訂。

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01：25 ＞ 平價的Apple Watch SE推出，最平279美金。內置S5處理器，以及有Fall detection功能。而Apple Watch series 6就由399美金起。

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01：24 ＞新設Family Setup，一部手機可以監管一家人的狀態，如小朋友身處何方及上堂提示等。香港1010都會對應此功能。

01：23＞Solo Loop，沒有接口的新彈性表帶。另外有織帶及全新真皮表帶。

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01：21＞ 新增大量Apple Watch 表面設計，包括可以利用Memoji來做表面。

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01：20 ＞全新S6處理器，比上代快20％。

01：15 ＞ 15秒便可以偵測血氧含量。VO2 Max的單位以每分鐘每公斤體重消耗幾毫升氧氣(ml/kg/min)來表示，大都指「最大攝氧量」（Maximal Oxygen Uptake）。

01：10 ＞ Jim Williams 講解Apple Watch series 6 對應 VO2 Max 偵測，多款新色，包括藍色及Product RED。

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01：02 ＞ Tim Cook指今次發布會集中Apple Watch及iPad，兩款新產品。先介紹Apple Watch一向以來實用的功能，以及曾經救到什麼人。聽一聽這些曾用Apple Watch的用家心聲。

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01：00 ＞ 飛入Apple Park！ Tim Cook登場！

00：50 ＞ Time Flies 時光飛逝...Apple Event快將開始！

00：30 ＞ 還有30分鐘Apple Event便會開始！

9月15日

21：00 ＞ Apple Online Store已經暫時關上，期待今晚會有什麼新品推出！

19：00＞ 還有6小時，Apple Event 2020便會正式開始，相當期待今次會有什麼新產品推出。

先行回顧：iPhone 12 有傳會有4個型號外，還會向經典iPhone機身設計致敬，以及推出新顏色。究竟還有什麼可靠的傳聞？以及iPhone以外還有什麼產品推出？即點下圖文分析👇👇👇👇

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