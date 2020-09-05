iOS 14隱藏相片及影片教學！iOS14加入不少新功能，當中功能「完全隱藏相片／影片」功能就覺得十分實用。雖然此功能早在iOS 13上推出，但功能太弱完全沒有用，今次iOS 14加強隱藏相片影片功能，令人更難搵找出來，立刻教大家如何去用！

不想朋友或其他偷看手機內的相片，以往iOS 13可以選擇「隱藏」相片，但最後在相簿竟然仍可以找到這些「已隱藏」的相片，此功能實在是有等於無。不過iOS 14將「隱藏相片」（Hidden Photo）功能加強，令其他人更難找出來，究竟如何「隱藏相片／影片」？

下圖文為iPhone／iPad用家解說！👇👇👇👇

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同場加映：Apple開放iOS 14 Beta讓測試人員、果迷率先試用，當中不少功能已經改進，先總結10個iOS 14 必用功能，讓大家提早投入新iOS世界！

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