iOS 14隱藏遊戲｜iPod經典遊戲Music Quiz復活　如何開動遊玩？

iPhone 12即將推出，iOS 14相信同時登場，當中有不少隱藏功能果迷都未必知道，就如iPod經典的隱藏小遊戲「Music Quiz」竟然在今次iOS 14復活。究竟用什麼方法啟動？下文作詳盡解說。

相信現在不少果迷，都已經忘記（或不知道）iPod以前內置小遊戲「Music Quiz」，遊戲會隨機抽選iPod內的歌，一邊聽歌一邊估歌名。估不到這個小遊戲，竟然在iOS 14中復活過來，但並非一個功能或一個app可以直接啟動來玩，需要一些技巧先玩得到，相當「隱秘」。

iPod的音樂小遊戲Music Quiz，於iOS 14重新回歸。（林勇攝）

iOS 14隱藏Music Quiz遊戲究竟如何開啟？即睇下圖文教學👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

不過，Music Quiz只對應Apple Music或已入手機的內置歌曲，並不對應如Spotify、KKBOX或Moov等串流歌曲軟件，有點可惜。

同場加映：不想朋友或其他偷看手機內的相片，可用iOS 14加強的隱藏相片（Hidden Photo）功能收埋。令其他人更難找出來，究竟如何「隱藏相片／影片」？

前往詳盡解說 👉iOS14 秘技｜完全隱藏相片及影片方法教學 私藏照片從此密密實實

總結10個iOS 14 必用功能，讓大家投入新iOS世界！

👇🏻 iPhone 12／iOS 14 有什麼常用更新？盤點10個常用iOS 14功能更新【點圖放大睇】 👇🏻

+ 4 + 4 + 4

前往 👉蘋果iOS 14 四大新功能 十個iPhone iOS 14必用功能教學