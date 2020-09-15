消委會評測6款家用監控鏡頭　優缺點總整理　附6大保障私隱貼士

【消委會｜家用監控鏡頭】消委會最新的測試報告，幫你評測6款家用監控鏡頭。很多人為了關心家中的長者﹑小孩﹑寵物，都會考慮安裝家用監控鏡頭，不過對家用 Cam接觸不多的人，就算親自入腦埸挑選也難以一時三刻決定到入手哪一款。價錢由數百元到數千元不等，五花八門的家用監控鏡頭，各自又有那些優﹑缺點呢？

👇👇👇消委會 6 款家用監控鏡頭測試結果（按評分倒序排列）﹑各款優﹑缺點分析👇👇👇

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網上曾多次流出，Hack 入家用監控鏡頭截取畫面的相片和影片，筆者認為入手監控鏡頭時，除考慮價錢﹑畫質﹑安裝容易程度外，更重要的是安全性。為保護個人私隱，應先了解鏡頭的安全功能，如密碼設定﹑網絡設定等。讀者也可以先了解以下消委會指出，家用監控鏡頭 6 大網絡安全貼士，再比較各個品牌和型號的其他功能，做個精明消費者。

👇👇👇消委會教路 6 大家用監控鏡頭網絡安全貼士👇👇👇

資料來源：消委會

同埸加映：消委會｜10款隨身負離子空氣淨化機評測 除菌、PM2.5能力總整理

【消委會｜空氣淨化機】消委會最新一期的《選擇》月刊，公布10款隨身負離子空氣淨化機（空氣清新機）測試結果，發現所有除菌表現都未如理想，絕對不能取代口罩的抗菌作用。

👇👇👇10 款隨身負離子空氣淨化機測試結果，測試臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力及除 PM2.5 能力（按評分倒序排列）👇👇👇

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想知隨身負離子空氣淨化機 5 大使用貼士？即睇：消委會｜10款隨身負離子空氣淨化機評測 除菌、PM2.5能力總整理