Sony A7C 上手試玩！Sony超輕便機身配上高性價比的效能，實機試玩感覺又如何？只有509g的機身配上與A7 III同級，甚至更強的機能，單看規格似乎頗吸引。不過上手試拍感覺如何？《香港01》科技玩物記者上手試玩，分享新機7大特色，以及一些試拍相片。

雖然一般用家已很少用相機，逐漸被手機所取締，但如果要拍攝一些高質素的相片，一台好的相機仍無法被取代。Sony 最新推出的 A7C 全片幅無反相機，保持了一貫高水準的影像質素，配以重新設計的機身布局，以及新微縮技術，令最新的 A7C 成為全球最細最輕巧的全片幅無反相機。

Sony A7C機身只有0.5kg，非常輕便。（林勇攝）

究竟Sony A7C除了細及輕外，新機有什麼賣點？與同級的A7 III性能及售價比較邊台抵玩？即睇下圖文解說👇👇👇👇

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同場加映：早前推出Sony A7S III 拍片專業級無反相機，換上新感光元件及新處理器都令效能大幅提升。不過想睇新機還有什麼新特點、規格以及新機極黑試相 👇即點看下圖解說慢慢睇👇

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同場加映：被譽為「手機攝影奧斯卡」、國際手機攝影大獎IPPAWARDS 2020（iPhone Photography Awards）終於公布了多個獎項，其中「日落Sunset」作主題的組別冠軍，更是一位香港人Leo Chan奪得！這位香港「手機攝影達人」Leo本身並非專業攝影師，只是一個喜歡四圍用手機拍攝的「普通人」。究竟點先可以拍攝出這些大師級的作品？今次我們專訪Leo，為大家分享一般人都可以以學懂如何用手機影靚相的貼士。

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