Apple Event蘋果發布會中除了公布iPad Air及Apple Watch等新產品外，更公布Apple首次與新加坡政府合作推全民運動獎賞計劃。只需要有iPhone及Apple Watch的市民都可以免費參予，賺取獎賞。

iPad Air、Apple Watch 6等等新產品都是剛完成的Apple Event蘋果發布會中的主角。不過除了硬件外，Apple亦公布了即將10月與新加坡政府合作，推行全民運動計劃「LumiHealth」！究竟此計劃有什麼特點？如何賺取高達380坡幣（約$2100港幣）？香港有否機會實行？下圖文為大家解說 👇👇👇

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