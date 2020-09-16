Apple 在香港時間的今日（9 月 16 日）稍早的「Time Flies」發布會中，雖然未有帶來傳聞已久的 iPhone 12，然而在發表新的 Apple Watch 以及 iPad 同時，也正式宣布供 iPhone 用的 iOS 14 會在日內上線供所有用家下載安裝。

預計在美國時間踏入 9 月16日，亦即香港時間的 16 日晚上至 17 日的凌晨之間，iOS 14 就可以下載並更新至 iPhone 上使用。在更新之前想重新了解 iOS 14 有何新功能、又有甚麼隱藏玩法？留意我們在以下為各位準備的 iOS 攻略大總集就可以了！

1. iOS 14 要升級的10個理由：Widgets、翻譯、還有…

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2. iOS 14 隱藏照片秘技

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3. iOS 14 最詳盡秘技大全：26 個必學隱藏功能

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同場加映：一分鐘睇盡 Apple「Time Flies」發布會重點

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