PS5、Xbox Series X／S｜規格、價錢5大比較位　睇清邊部性價比高

PS5﹑Xbox Series X 和 Series S終於都雙雙公開香港發售價，以及推出日期。又來到世代交接的時間點，今次到底買 PS5 好，還是轉會 Xbox 呢？筆者抽取 5 大重點作比較，幫各位正在苦腦的玩家梳理想法。

👇👇👇PS5 vs Xbox Series X／S 5大重點比較👇👇👇

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在 Xbox Series X 和 Series S 公開售價後，很多玩家都覺得非常驚喜，只要約 $2000 就能買到一部次世代的主機。以往很玩家都可能不假思索選擇 PlayStation，不過今次可能有點改變。

當然，論遊戲陣容﹑在香港的普及性和未來發展等因素，如果只可以選擇一部機的話，PS5 還是看高一線，但筆者認為 Xbox Series S 的吸引力其實不俗，只用來遊玩 Xbox Game Pass（年尾將加入 EA Play）性價比就已經很高，請容許筆者在這裡才說一句：Why not both？

👇👇👇9款 PS5 首發遊戲名單＋13款 Xbox 首發遊戲名單👇👇👇

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👇👇👇18 款 PS Plus Collection 免費遊戲＋5 款 Xbox Game Pass 熱門遊戲👇👇👇

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PS5 預訂日期：9 月 18 日中午 12 時（Sony Store﹑csl﹑LOG-ON） Xbox Series X／S 預訂日期：9 月 22 日至 11 月 8 日（Microsoft特約網上商店、百老滙門市及網店、豐澤門市及網店）

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👇👇👇PS5 價格﹑發售日重點👇👇👇

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