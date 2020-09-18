雖然昨日（香港時間9月16日清晨）的Apple發布會「Time Flies」未有帶來傳聞已久的iPhone 12，然而在發表新的Apple Watch及iPad同時，也正式宣布供iPhone用的iOS 14會在日內上線供所有用家下載安裝。

Apple沒有爽約，真是於香港時間昨夜9月17日清晨開始，開放下載並更新至iPhone上使用。不同型號的裝置陸續收到更新通知。香港方面，相信也有不少果迷今朝起床才更新吧。

每次新iOS版本更新發表，按「慣例」都有大批果迷「身先士卒」第一時間搶閘更新以享用新功能。不過「新Up新豬肉」，更新系統後遇上種種Bugs、第三方Apps還是舊版不兼容出現彈App或丟失資料等問題，亦屬一眾「白老鼠」意料中事。今次iOS 14的災情又如何呢？LIHKG（連登）的網民也在手機台分享個人升級情況。即睇整合：

👇👇👇網民分享iOS 14升級災情👇👇👇

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今代iOS 14出奇地評價正面。好多網民都讚升級新版系統之後iPhone轉換程式更流暢，但有部份用家似乎免不了機身發熱、電池消耗快的代價，幾乎成了每次更新初期必遇。此外還有一些新功能如App Library、Widget的適應問題，以及打字轉語言時「lag」、文字預測功能消失等Bugs。

反而比較要認真面對的，是第三方Apps未能及時更新以兼容iOS 14。有用家反映升級iOS後原先在Netflix App下載的影片消失，還有部份手遊彈App無法啟動等等。如果真的急於嘗鮮，想在日內更新iOS 14但又不肯定裝置內的慣用Apps是否已經完成了對iOS 14的優化？其實有一個相當簡單的方法可以粗略驗證：

👇👇👇一鍵速查第三方Apps與iOS 14兼容度👇👇👇

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同場加映：4類人勿心急更新iOS 14

iOS 14今次版本新加入Widget以及畫中畫功能，相信不少「果迷」都躍躍欲試。但 iOS每次更新都有災情。相信睇完上面災情報告後，都明白做最早的一批「白老鼠」有著數亦有風險。

任天堂都出聲警告、4類人先不要更新 iOS 14

每次iOS大更新，在帶來新功能之外都總帶來一定的災情，網民已在各大討論區報上災情。筆者憑藉多年的「白老鼠」經驗，以下就以過來人身份與大家分享一下，哪幾類人不要急著升級上 iOS 14？

👇👇👇按圖即睇哪4種人適宜等一等再升iOS14👇👇👇

想睇埋其他不宜太早更新iOS 14的人士？即看完整全文：iOS 14登場iPhone現彈App閃退潮？4類人勿心急更新 打工仔要小心