iOS 14 在香港時間的今日（9月17日）正式上線供用戶下載，今次的版本新加入 Widget 以及畫中畫功能，相信不少「果迷」都躍躍欲試。但 iOS 每次更新都有災情，做最早的一批「白老鼠」未必是好事。

任天堂都出聲警告、4 類人先不要更新 iOS 14

每次 iOS 大更新，在帶來新功能之外都總帶來一定的災情，網民已在各大討論區報上災情。筆者憑藉多年的「白老鼠」經驗，以下就以過來人身份與大家分享一下，哪幾類人不要急著升級上 iOS 14？

👇👇👇按圖即睇哪4種人適宜等一等再升iOS14👇👇👇

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如何檢查慣用 Apps 是否已為 iOS 14 準備好？

如果真的急於嘗鮮，想在日內更新 iOS 14 但又不肯定裝置內的慣用 Apps 是否已經完成了對 iOS 14 的優化？其實有一個相當簡單的方法可以粗略驗證。

只要進入 App Store 的 Apps 資料頁面，在「What’s New 新功能」的欄目下就可以見到 Apps 的最後版本更新日期，如果日期是在 9 月 16／17 日之後的，基本就可以確定開發者所用的發布／調試工具已為 iOS 14 版本優化，出現問題的機會亦相對少一點。

此App 對上一個更新為1個月前…未必完美兼容 iOS 14（App Store 截圖）

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講到「升級」，除了軟件方面，硬件方面也要顧全，例如為了今年年尾推出的 PS5、iPhone 12，一個新的 Wi-Fi 6 Router 或者是必入手新品。

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