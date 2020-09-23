Apple同Google兩間科技巨頭在設計同用家體驗各有勝場。兩間出品固然有互相「參考」之處，但其實在產品開發取向同設計理念方面，兩間公司有頗大分別。

Medium社群UX Collective的作者Allen本身是設計師，亦係Apple和Google的忠實用家。他結合自己在設計領域的經驗，以「Apple vs Google in 10 honest graphics」為題製作了10張簡單對比圖，介紹兩間公司所採取不同產品設計方法：

👇👇👇Google vs. Apple產品開發設計理念十大不同之處（點圖放大觀看）👇👇👇

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作者Allen引用一段往事，說明Apple品牌個性。第一代iPhone面世後，有報導批評iPhone螢幕太細好難打字。對此Steve Jobs卻回應稱用家的手指會慢慢適應。可見Apple經常自命「比用家更了解用家」。他們通過大量用戶研究而走到了此一步，並專注提供友善而一致的互動體驗，還有長期穩定不變的方案。

Apple的集權式層級化架構，讓部份精英設計師掌控最終成品質量。然而Apple這種「我知你想要乜」的態度有時頗不討好，亦限制了用家基數的增長，甚至會招致部份用家厭惡。一些人就可能更傾向有實體鍵盤的手機（記者按：雖然實體鍵盤在iPhone以外其他智能手機中也所餘無幾。基本上2007年面世的iPhone奠定了智能手機必用觸屏的設計根底）。

Allen整理的Apple設計理念特性總結。（Allen＠UX Collective）

Google比起Apple，更依賴從用家身上獲得的Feedback（意見回饋）。Google傾向發展開源（Open-source）項目，非常著重從開源社群獲得的Feedback，有助他們開發多元化的產品組合，並吸納龐大的用戶群體。所以不少Google功能可以在Android手機上實現，但在iPhone上無法兼容。只是用家並非總是清楚自己想要甚麼，Google不乏開發失敗、半途作廢的項目。

做產品設計，固然要參考用家Feedback，但不代表要完全由用家來主導設計。Allen認為最佳做法是觀察用家的體驗過程，從中了解用家的需要。他指出Google優勢在於敏捷開發，出錯時能及時調整產品方向。

Allen整理的Google設計理念特性總結。（Allen＠UX Collective）

資料來源：Allen＠UX Collective、Jens-Fabian Goetzmann@The Startup、Fast Company

同場加映：iOS 14自訂風格Widget

【iOS 14 Widget 自訂教學】Apple 在上個星期正式推出 iPhone 用的 iOS 14 系統更新，今個版本在外觀上帶來了不少改變，尤其於 Home 介面上可以加入新引入的 Widget 小工具，為用家帶來了更大的風格彈性。

（香港01美術部製圖）

然而 Apple 所提供的 Widget 種類尚少之餘，風格上仍然較為受限；如果想加入具有個人風格的 Widgets，可能就要借助第三方 Apps 的幫助，例如今次介紹給大家試用的《Widgetsmith》。

《Widgetsmith》提供多達 8 種類型的 Widget，而且全部 Widget 的大小、字體、顏色都有大量設定可以調校（圖 Widgetsmith）

《Widgetsmith》雖然只是簡單一個 App，但已經可以提供多達 8 種類型的 Widget，而且全部 Widget 的大小、字體、顏色都有大量設定可以調校，讓 iPhone 用戶終於可以調製出專屬於自己的 Home 介面。

3 大流程自訂 iOS 14 個人專屬 Widget

初初安裝《Widgetsmith》，可能會覺得它的功能太多太繁複，不知從何做起，但其實它的 Widget 設定操作可以歸納成簡單的 3 大流程：

以上自訂Widget步驟完成一半都無！想睇埋剩餘流程？請瀏覽完整全文：iOS 14自訂風格Widget｜3步教你用Widgetsmith 製個人化Home介面