微軟75億美金購Bethesda　Xbox獨佔13款遊戲？PS玩家無得再玩？

【微軟Xbox收購 Bethesda】遊戲界近日最大的新聞，莫過於微軟斥資75億美金收購Bethesda。正確來說，其實是收購它的母公司 ZeniMax Media，該公司旗下除了 Bethesda，還有大量遊戲開發室，坐擁不少大作，勢必影響Xbox的發展或銷量。不過說到底，玩家還是關心它旗下的熱門遊戲，日後會否被Xbox獨佔。

微軟宣布收購ZeniMax Media，並預計將於2021年下半季財政年度完成。ZeniMax Media旗下開發室包括有Bethesda Game Studios、ZeniMax Online Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames、Tango Gameworks等等，而且集中打造3A作品，陣容或遊戲都可說是業界巨頭。

👇👇盤點ZeniMax Media旗下開發室13個遊戲 IP 👇👇

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幾多遊戲將會Xbox獨佔？

雖然ZeniMax Media持有多個大IP，但現階段先不用太擔心，因為已公布會在PS平台推出的近期遊戲多數不會改動，Phil Spencer也確認了這一點，像《Ghostwire:Tokyo》依然是PS5先行獨佔。但一些只公布了Title而未有推出日的遊戲，便有可能將會Xbox獨佔或限時獨佔。如果再加上Xbox Game Pass優勢，相信未來會吸引不少機迷出機。

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