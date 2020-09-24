電競Notebook｜5部腦場1萬元筆直推介　顯示卡RTX2060夠玩3A大作

【電競手提電腦】買部電腦回來，當然很難只作一種用途，算當日是為了返工﹑返學買機，難免也會想在空閒打一﹑兩場遊戲。自有「電競」兩個字後，打機電腦的價錢就好似再推上一個高峰，如不太熟悉硬件規格的話，可能會以為這些動輒過萬元的「電競產品」才能打機。記者親自行入腦場，幫大家精選了5部1萬元以下的電競 Notebook，以及分享兩個入腦場買 Notebook 的心得。

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同埸加映：PS5騙局5個特徵看穿 假訂單、假抽獎泛濫 fans集體買錯Xbox舊款

近日SONY PS5和微軟Xbox Series X兩部新遊戲主機先後開始接受預訂，掀起搶購潮。PS5一開訂便售罄更炒至天價，另一邊廂微軟也不弱，Xbox Series X日前在美國Amazon也極速訂滿額，而有趣的是同時上一代主機Xbox One X的銷量竟爆升747%。

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