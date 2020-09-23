至Facebook誕生開始，成立16年以來經典舊版已經陪伴著我們日常生活，成為我們的集體回憶。但是今個月開始，Facebook就更新外觀，大多用戶都被強制更新，使用新版介面，令到不少用戶感到不習慣！想轉回經典舊版，原來方法好簡單，只需7個步驟，利用Chrome 的擴充功能「Old Layout for Facebook 」，就可以隨時切換新舊版Facebook！

想不想長期將新版變舊版？(Old Layout for Facebook圖片)

有不少人認為強制更新是一種要強迫使用者接受的概念，有網民不接受新設計，都指 Facebook新版很醜，而且介面較為難用，令網民戲稱為今年最大的災難之一！如果想維持舊版設計，變回經典版藍白介面，其實都有一些外掛的功能！

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其實尚有一種方法，不過就較為麻煩！就是點撃新版Facebook 右上方的箭咀「🞃」，選擇「切換至經典版 Facebook」。不過這個方法只限48小時用舊版，需要定期切換方能維持，而且48小時內都無法轉回新版，確實令用戶相當不便！反之「Old Layout for Facebook 」的隨時切換功能較為方便好用，值得推薦！

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Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

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