近日SONY PS5和微軟Xbox Series X兩部新遊戲主機先後開始接受預訂，掀起搶購潮。PS5一開訂便售罄更炒至天價，另一邊廂微軟也不弱，Xbox Series X日前在美國Amazon也極速訂滿額，而有趣的是同時上一代主機Xbox One X的銷量竟爆升747%，不過有指原因懷疑是不少人誤把One X當成了Series X購買。

雖然Xbox One X這次事件可能是一場美麗誤會，但同時間PS5開售，香港甚至全球網絡都出現很多賣機騙局，騙徒手法五花百門，買家一不小心便會中伏，為免破財又沒新機玩，本文整合了5個常見的騙局解說，讓各位買機時提高警覺。

Xbox Series X（左）和上一代舊機Xbox One X（右）外型不同但都是黑色，而且手掣幾乎一樣，不熟悉的人搞錯也不奇。

👇👇點圖看5招拆解網售PS5主機騙局👇👇

PS5本身定價非常親民，但首批卻被炒至2、3萬港元，十分誇張。

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喜歡打機的朋友假如用過曲芒肯定「返唔到轉頭」，體驗上舊式平面芒完全不能及，但不熟悉顯示器構造，走到店鋪前相信會有如1000R是什麼？27吋夠大嗎？144Hz？FHD？UHD？等一堆問題，以下就為大家講解一些買前須知。

👇👇👇曲面顯示器買前須知（點圖看）👇👇👇

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