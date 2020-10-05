iOS 14更新後，原來充電的提示聲可以調教到個人化，換言之每當電話充電的時候，就會播出自己的錄音或者其他音效聲！其實這功能的發揮性都好大，情侶之間可以自製甜蜜錄音，增加彼此生活的情趣，亦都可以是一種宣示主權的方法！當然都可以錄製一些動漫金句，施展電系魔法中二病！本文將會一步步指導，如何自設充電提示聲！

對於熱戀中的情侶經常甜言蜜語，真的可以錄製一些骨痺錄音，返工返學累了，回家後將電話叉電，聽見對方錄製的甜蜜錄音，內心都會叉足電吧！以後男友在其他人面前充電時，就會播出自己錄音，女生們都可以此為一種小心機，不懂的人以為放閃，事實上是宣示自己主權！除了甜言蜜語，都可以錄個搞笑的中二病語句，引愛人發笑吧！

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以前iPhone充電的提示聲平平無奇，但是今天終於都個人化了，可以自選鈴聲，或者自製錄音！雖然iOS 14更新之後，iPhone多了很多功能，卻是個人化的程序全不簡單。不過本文都整理好步驟，讓大家一步步加入指令，輕鬆製作個性化的充電提示聲！

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同場加映：iPhone更新iOS 14必裝4大Widgets App 教你7招自訂角落生物版面

Apple用戶更新iOS 14之後，就可以使用新增的 Widgets功能小工具，重整iphone、ipad主畫面。Widgetsmith、PhotoWidget：Simple、Days Matter、Color Widget都成為熱門下載的手機App，讓一眾知性女生紛紛美化手機主畫面，增加甜美氣質！除了App，尚有一個神秘招數，就連APP 的ICON都可以轉換，這7招絕對是美化手機必學！近期角落生物風靡萬千少女，一於用角落生物為主題，做出示範！

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