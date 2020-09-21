iOS 14私隱6大設定教學！iPhone 12雖然還未推出，但iOS 14卻搶閘推出，除了之前為各用家介紹過多個隱藏實用功能外，在「私隱」設定上都加了不少「亮點」。今次就為大家整合6個iOS 14必學的私隱功能及設定。

iOS 14大幅加強了個人私隱功能及設定，尤其手機內的apps想存取用家資料，不單要問過用家，而且「偷偷用」相機、收音咪時，更會提示用家，令「小偷」無所遁形。下圖文就整合了6個超實用、必學的隱功能及設定。

👇👇即睇iOS 14 6個必學私隱功能及設定👇👇

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同場加映：iPhone 12 與 iOS 14 加入不少新功能，令果迷用得更得心應手，記者更發現很多非常實用的隱藏功能。

下圖文就為各位細數iOS 14 26個隱藏功能以及附上詳盡教學。👇👇👇👇

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