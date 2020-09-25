【Joy-Con】任天堂（Nintendo）素來有「最強法務部」之稱，面對大多數的官司都可以勝訴，不過當面對有關 Switch Joy-Con 的指控，「最強法務部」就有點失效。法國消費者協會（UFC-Que Choisir）近日直指：「任天堂故意出售一年內就很易壞掉的產品」，而且這已不是法國消費者協會第一次向任天堂「亮劍」。

👇👇👇點擊圖片放看，法國消費者協會如何挑戰擁有「最強法務部」之稱的任天堂👇👇👇

（Nintendo 圖片）

法國對消費者的保障實在令香港玩家羨慕，一個舉動就能讓當地玩家享有免費維修服務（無需出示購買單據）。觀乎英國，也有玩家以 Joy-Con 飄移一直維修也沒改善為由告上法庭，最後成功獲得退款。

香港玩家就難以有這些機會，因一般玩家只享有一年保養，過保養後就要支付 $160 一隻的維修費。面對 Joy-Con 飄移，其實也有低成本維修方法，以下兩個方法也有機會解決飄移問題。

👇👇👇自己維修 Joy-Con 兩大方法👇👇👇

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資料來源：Archyde

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