NeoGeo MVS X木製迷你全港搶先街機開箱！近年掀起遊戲懷舊熱潮，幾乎每一間遊戲廠都復刻不同的迷你遊戲機，讓老機迷懷舊一番。不過論做得最積極的，一定要數SNK NeoGeo！早幾年前推出過不同版本的NeoGeo mini以及大掣造型的NeoGeo Stick Pro後，竟然推出接近1：1.5比例size的NeoGeo MVS X木製街機，內藏多達50款經典遊戲，將街機搬入屋企！

NeoGeo在90年代推出極多款超人氣的街機遊戲，包括《拳皇》、《餓狼》、《侍魂》等街機遊戲系列，雖然早年推出過手掌大的NeoGeo mini的迷你懷舊遊戲主機，但因Size太細實在難以遊玩。



早前，NeoGeo於外國公布推出大約與真實街機1：1.5 Size迷你街機，以昔日木製機身外殼設計，再配以接近街機手感的控杆與按鈕，內藏多達50款經典NeoGeo遊戲，對於老機迷而言非常吸引。最近這台迷你街機神秘到港，《香港01》科技玩物記者搶先將此機入手，立刻開箱試玩，看看機迷值不值得買！

NeoGeo MVS X香港首度開箱搶先試玩（林勇攝）

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