NeoGeo Stick Pro上手玩！實測轉駁PS4打機效果

【 實測！NeoGeo Stick Pro 】SNK去年食住懷舊熱推出「迷你街機」形的手提機NeoGeo mini，NeoGeo fans大為受落。SNK食髓知味，接下來一年「瘋狂」推出NeoGeo mini特別版。玩殘了NeoGeo mini後，今年再接再勵繼續「食老本」推出感覺較專業的街機搖桿形主機「NeoGeo Stick Pro」（編：即是X光X盒），內置多款SNK經典舊作招徠，究竟是否有足夠吸引力吸乾fans荷包？ 今次記者實測試玩之餘，更試利用專用轉接器，將它接上PS4打機，當成一支PS4大掣試試手感如何。

（林勇攝）

NeoGeo Stick Pro的設計外型其實是以舊NeoGeo Controller Pro Joystick作參考，不過論size就比起舊NeoGeo大掣大2個碼以上。8鍵設計，除了原本4鍵外還加了多4鍵，以上4下4的編排，方便玩家在遊戲中自行設定按鈕的位置，同時應付香港機鋪3上1下，外國慣用的2上2下／上輕下重排鍵法。純白色的機身設計，基本內置20款SNK經典遊戲，但全都是格鬥遊戲。幸好，其實NeoGeo Stick Pro內藏多20款隱藏遊戲（參看下文列表），官方指會不斷發放更新將這些隱藏遊戲解鎖，如早前開放解鎖「METAL SLUG」及「METAL SLUG 2」的更新檔。

NeoGeo Stick Pro機身細節（點下圖放大）

其中一樣記者覺得它比NeoGeo mini進步的地方，是「遊戲畫質」提供了有更多自選設定，比如「平滑」、「像素」、「橫向掃描線」、「直向掃描線」及「45度角斜向掃描線」，模擬出想當年「CRT顯象管式電視」的效果，更有retro感。

NeoGeo Stick Pro設定畫面（點按下圖放大）

↓↓↓↓不同畫面設定效果（按圖放大可看到細節不同）↓↓↓↓

+ 3 + 2

NeoGeo Stick Pro掣身頗重，非常合適玩家將它放在枱上打機chok招，不易「郁來郁去」。手感方面如何？比起一般大掣手感不錯，控桿回彈力雖然不算大，但chok招時亦仍可得心應手。而按鈕雖然還算可以，鍵程亦短，但如果用慣「三禾掣」的話，可能會略嫌回彈力未夠。對於較為專業的用家而言，根據外國論壇所述，要更換「清水」、「三禾」配件都不太困難。

試玩內裡的格鬥遊戲，如《拳皇》及《餓狼傳說》等，手感反應都非常快，完全沒有遲延。出招、連續技仍然得心應手。暫停等輔助功能鍵，則設在大掣右邊，打機時不怕會誤按。此外，NeoGeo Stick Pro亦可以連接NeoGeo Mini，當作一支大掣使用；相反本身亦可駁2隻NeoGeo mini外置手掣，將NeoGeo Stick Pro當成一部主機，進行2P雙打，雖然這功能相信不太多人會用到，但總叫聊勝於無。

另接PS4／Switch效果如何？

NeoGeo Stick Pro單單用來玩內置遊戲，或充當NeoGeo Mini的大掣用，好像有點浪費。大可以考慮另購專用的USB轉換插，駁到PS4或Switch打機當大掣用。今次就試「Game Linq」專為NeoGeo Stick Pro設計的轉換插，試試效果又如何。

直接連上PS4打機（林勇攝）

將轉插器一插上PS4，然後再將NeoGeo Stick Pro接上，便可以立刻使用，與一般PS4大掣設定相同，PS、Option等鍵全齊。試開《拳皇 XIV》，雖然記者並非什麼電競高手，仍識使出連技等，上手試玩感覺反應還可以，手感比一般Hori大掣為佳，不過似乎因為需要利用轉接器的關係，操作感覺相信有些微delay，但仍不影響使出連續技。再試玩《Capcom Belt Action Collection》，試玩動作過版遊戲《Final Fight》，同樣有著些微delay的手感，一般玩家可能不會太覺，但如果是格game高手便一試便知。始終需要接駁器來玩，操作資訊傳送速度一定比PS4專用大掣為慢，因此有少少delay遲延亦不奇怪，對於只是一般玩家影響不大，而且又對應PS4及Switch主機，當多一支大手掣與朋友雙打亦不錯。不過如果想用來當專業電競器材就不需要考慮了...

Game Linq專用轉接器（林勇攝）

NeoGeo Stick Pro內置20款遊戲

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NeoGeo Stick Pro隱藏遊戲（點下圖放大）

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NeoGeo Stick Pro

市價約$1100

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市價約$400