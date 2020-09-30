小米10T系列發表　144Hz屏幕、1.08億像素鏡頭手機＄5000有找？

【小米手機 10T 系列】小米近年奉行機海策略，幾乎一月就有一部新機推出，而就在今日，其旗艦系列小米 Mi 10 系列又再添一新的分支，名為小米 Mi 10T，而且一推就是三機，分別為 Mi 10T Lite、Mi 10T 以及 Mi 10T Pro，其中小米 10T 更是目前最平價的 144Hz 屏幕手機。
Mi 10T 系列三機規格分別
小米最新的 Mi 10T 系列三機 － Mi 10T Lite、 Mi 10T、Mi 10T Pro，定位橫跨在中階至旗艦之間，以高像素主鏡+高更新率屏幕為主要賣點，三機的主要規格整理如下：
144Hz 屏幕 + 1.08億像素鏡頭！小米 Mi 10T Pro 開箱速試
小米剛剛完成的小米 Mi 10T 系列國際發布，暫定亦將會在香港市場開售，推出時間約為 10 月尾、11 月頭之間。但早些時候我們已經取得今次發表的小米 Mi 10T 系列中最強的 10T Pro 實機進行了開箱速試，以下就先與大家看看其機身設計：
小米 10T Pro 試相
1.08億像素主鏡頭
1300 萬像素廣角鏡頭
500 萬像素微距鏡頭
小米 10T 系列售價及上市資料
正如上文提及，小米 Mi 10T 系列將在 11 月左右在香港開售，而小米在國際發布會上公布的 Mi 10T 系列售價分別為：
Mi 10T Lite － 249歐羅（約＄2300 港幣）起
Mi 10T － 499歐羅（約＄4600 港幣）起
Mi 10T Pro－ 649歐羅（約＄5900 港幣）起
根據以往的定價慣例，小米 10T 系列在來到香港時售價會比歐洲價錢低，大概等如打了 8 折，故我們預計 Mi 10T Pro 的售價可以低近＄4800，值得期待一下。
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