小米10T系列發表　144Hz屏幕、1.08億像素鏡頭手機＄5000有找？

【小米手機 10T 系列】小米近年奉行機海策略，幾乎一月就有一部新機推出，而就在今日，其旗艦系列小米 Mi 10 系列又再添一新的分支，名為小米 Mi 10T，而且一推就是三機，分別為 Mi 10T Lite、Mi 10T 以及 Mi 10T Pro，其中小米 10T 更是目前最平價的 144Hz 屏幕手機。

Mi 10T 系列三機規格分別

小米最新的 Mi 10T 系列三機 － Mi 10T Lite、 Mi 10T、Mi 10T Pro，定位橫跨在中階至旗艦之間，以高像素主鏡+高更新率屏幕為主要賣點，三機的主要規格整理如下：

144Hz 屏幕 + 1.08億像素鏡頭！小米 Mi 10T Pro 開箱速試

小米剛剛完成的小米 Mi 10T 系列國際發布，暫定亦將會在香港市場開售，推出時間約為 10 月尾、11 月頭之間。但早些時候我們已經取得今次發表的小米 Mi 10T 系列中最強的 10T Pro 實機進行了開箱速試，以下就先與大家看看其機身設計：

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小米 10T Pro 試相

1.08億像素主鏡頭

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1300 萬像素廣角鏡頭

500 萬像素微距鏡頭

小米 10T 系列售價及上市資料

正如上文提及，小米 Mi 10T 系列將在 11 月左右在香港開售，而小米在國際發布會上公布的 Mi 10T 系列售價分別為：

Mi 10T Lite － 249歐羅（約＄2300 港幣）起

Mi 10T － 499歐羅（約＄4600 港幣）起

Mi 10T Pro－ 649歐羅（約＄5900 港幣）起

根據以往的定價慣例，小米 10T 系列在來到香港時售價會比歐洲價錢低，大概等如打了 8 折，故我們預計 Mi 10T Pro 的售價可以低近＄4800，值得期待一下。

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