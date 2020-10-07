Samsung 早前發表的 Galaxy S20 FE 系列，是以「為 Fans 設計」 噱頭推出的多色平價版，今日（10 月 7 日）也正式宣布在香港上市的詳細資料，定價方面比早前預期更低，算是 2020 年尾其中一部性價比頗高的旗艦規格手機。

Samsung Galaxy S20 FE 實機上手試

Galaxy S20 FE 的設計方針緊貼 2020 年頭的 Galaxy S20 系列，不過就吸收了年尾 Galaxy Note 20 系列的部份特點，機身內置大電之餘又換上了手感不俗但相對成本更低的磨沙塑膠物料，機身重量平衡相當不錯，上手手感比起大卻偏重的 Note 20／Note 20 Ultra 更佳。

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Samsung Galaxy S20 FE 售價及上市詳情

Galaxy S20 FE 系列的定位相當明顯，就是作為旗艦機中較為平價的選擇，但對比起國外售價，香港的定價就更為驚喜，不需＄5,000 就可以入手，而且預訂其間還有 Samsung 新推出的智能手帶贈送。

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同場加映：香港有售平價 5G 機選擇

Samsung Galaxy S20 FE 的其中一個賣點，就是作為 Samsung 旗艦級 5G 機中最平價的一部進攻中價市場。

不過如果想要 5G 手機也不一定要付出＄5000 以上的價錢，如果對規格需求稍低的用戶，可以考慮其他採用 Qualcomm Snapdragon 765G 處理器的手機，例如這部小米 10 Lite：