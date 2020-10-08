【衰仔樂園｜South park】最新一季的「Pandemic Special」疫症特備故事，再次發揮「抵死」風格，諷刺新冠肺炎（COVID-19）在全國爆發的原因，又成為網民熱烈討論的內容。《衰仔樂園》的諷刺﹑幽默，成功吸引一班忠實粉絲，今次和大家回憶《衰仔樂園》十個諷刺故事，看看這套「得罪人多，稱呼人少」的瘋狂動畫。

「Randy」導致全球疫情爆發？

《衰仔樂園》「Pandemic Special」中，故事講述有專家指肺炎的源頭是蝙蝠，「Randy」回想在中國期間，和「米奇」在後行中與蝙蝠性交，因此以為自己是令肺炎爆發的原因；之後專家又改口，指源頭是穿山甲，但「Randy」又聯想起當時也有和「米奇」一起，與穿山甲性交。《衰仔樂園》用接近瘋狂的故事，用未必符合事實的發展，諷刺動物的病毒傳到人類身上，以及在全球爆發的原因。

👇👇《衰仔樂園》10個諷刺故仔 唔怕被封殺 23年保持「抵死」作風👇👇

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