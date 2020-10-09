【Moto razr 5G 摺機抵港】Motorola 在2020 年手機市場幾近缺席，想不到不鳴則已、一鳴驚人，居然將美國剛發表不久的新一代摺機 Moto razr 5G 帶到香港市場，而且定價更比對手更便宜，為香港市場添加一部 Samsung 以外的5G 摺機選擇。

Moto razr 5G 8大必玩位、復刻模式夠心思

今次 Motorola 在香港推出的 Moto razr 5G，於設計語言上更貼近十多年前推出的經典 RAZR 摺機系列，與對手 Samsung 最大的分別，在於他們堅持將摺合架構做成無縫，令手機在摺合時的體積更細。

摺合後的 Moto razr 5G 體積相當細小（蔡浩騰 攝）

而更令人驚喜的，是今次上市的 razr 5G 加入了一個彩蛋模式，可以讓 razr 5G 重現當年 RAZR 系列 Feature Phone 的模樣。

👇👇👇按圖即睇 Moto razr 5G 8 大必玩位👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

雖然設計夠剎食，但 Moto razr 5G 有幾個位置需要留意，首先在電池方面，雖然已經要比上年度的 4G 版擁有更大容量，但 2800mAh 的電量要支撐整日使用仍然有點勉強。

另一方面，Moto razr 5G 所用的處理器亦非最旗艦型號，而是偏向次一階的 Qualcomm Snapdragon 765G，日常使用當然無礙，但如果是「規格先決」用家，就會成為被同型對手 Samsung Galaxy Z Flip 比下去的考慮點。

csl 獨家賣、上台價直減近＄2700？

相信不少用家見到造型別具風格的 Moto razr 5G 都已預備好錢買機，但留意今次 Moto razr 5G 並不會經一般的零售渠道售賣，而可以在 csl 及 1O1O 旗下出機。

Moto razr 5G 在香港的上市建議零售價為＄12990，不過如果是經 csl、1O1O 上台出機的話，可以預繳＄10300 為條件零機價出機，變相減價＄2690，不過要來上台的 5G Plan 價錢不便宜，各位有意買機的話可能要用心格一下價。

👇👇👇按圖放大睇 Moto razr 5G 上台出機 Plan 價👇👇👇

同場加映：日本Cosplayer公開對鏡手機自拍秘技

摺芒機在自拍時有奇效，但要拍出一張好的自拍照，除了要有好手機，自拍時其實還有一些小撇步，日本方面就有 Cosplayer 公開了獨門秘技，值得參考一下👇👇👇