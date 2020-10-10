Sega Game Gear Micro開箱試玩！剛好早前10月6日正是Sega第一台手提遊戲機Game Gear誕生30周年的日子。為了紀念同日推出了4款不同顏色的Game Gear Micro超小型掌機，而且每部機都內置數款熱門遊戲。《香港01》科技玩物記者已經率先入手一套4色的Game Gear Micro，立刻開箱試玩看，只有手掌大的遊戲機，究竟只否是可當作裝飾品而不玩到呢？

Sega首台彩色螢幕手提遊戲機Game Gear於1990年10月6日誕生，雖然當年最後不敵Nintendo GameBoy，但仍有不少fans喜愛的名作。



適逢今年Game Gear誕生30周年，Sega早前推出只有掌心大的Game Gear Micro，4款不同顏色主機，每款內置4款經典遊戲。四款顏色的Game Gear Micro已經入手，究竟如此細部的小型遊戲機，是否真的可玩？連同附送放大鏡一同開箱試玩！

比原版細得多的Game Gear Micro，究竟會不會因為太細部而難以操作呢？

👇👇 Game Gear Micro開箱試玩，慢慢睇細節及與其他遊戲機比併！究竟男仔手指玩不玩得掂、螢幕會否太細？另外介紹每款主機收錄的遊戲作品👇👇

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同場加映：NeoGeo早幾年前推出過不同版本的NeoGeo mini以及大掣造型的NeoGeo Stick Pro後，竟然推出接近1：1.5比例size的NeoGeo MVS X木製街機，內藏多達50款經典遊戲，將街機搬入屋企！

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