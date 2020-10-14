蘋果Apple終於發佈新一代iPhone 12，不同版本將於10月及11月陸續開售。iPhone向來受到中國用家歡迎，是蘋果主要市場之一。不過，不少內地網民看畢發布會後，都對iPhone 12態度冷淡，紛紛留言認為不值得換機。

iPhone 12 Pro / Pro Max 有金色版，令人聯想起從前旳「土豪金」版本＊（Apple發布會片段截圖）

👇👇2 分鐘速睇 iPhone 12 系列 4 機發布重點👇👇

+ 29 + 29 + 29

iPhone 12系列哪個版本最吸引？

根據微博帳戶新浪科技發起的投票統計，截至10月14日早上9時，iPhone 12四個版本中，最多人選擇的版本依次為iPhone 12（8431人）、iPhone 12 mini（7178人）、iPhone 12Pro Max （6846人）、iPhone 12Pro （6774人），另有4547人選「都不喜歡」。事實上，留言評論的內地網民中，以負評比正評的多得多，看下圖👇👇👇👇

不過，也有網民留言表示，每次蘋果發布會，總有人各種原因去批評新一代iPhone，然而「身體卻很誠實」，還是看看iPhone 12系列何時開售吧👇👇