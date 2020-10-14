Apple蘋果發布會｜帶iPhone旅行7件崩潰事　凍到熄機、無帶卡槽針

旅遊
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Apple蘋果發佈會公佈iPhone 12與HomePod mini等最新產品，引起不少果粉關注！自Apple推出iPad、iPhone、iPod等產品以來，吸引不少人成爲蘋果忠實Fans，外出旅行當然要帶著iPhone去！不過就算一眾用家多喜歡蘋果產品，還是有不少令用家崩潰的經歷！
身邊總有一個用iPhone的朋友！包括iPhone在内的多款蘋果產品推出以來都大受歡迎，甚至可以有炒價！不過就算大家多喜愛Apple產品，大家還是有些不滿！《香港01》旅遊頻道記者就整理出7個帶著iPhone去旅行時常遇的崩潰事件，未遇過的話，別說自己是果粉！
竟然自己熄機？iPhone BB你實在太任性啦！（《原本以爲只是手機掉了》劇照）
👇👇👇點擊睇各種崩潰事👇👇👇
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