Apple蘋果發佈會公佈iPhone 12與HomePod mini等最新產品，引起不少果粉關注！自Apple推出iPad、iPhone、iPod等產品以來，吸引不少人成爲蘋果忠實Fans，外出旅行當然要帶著iPhone去！不過就算一眾用家多喜歡蘋果產品，還是有不少令用家崩潰的經歷！

身邊總有一個用iPhone的朋友！包括iPhone在内的多款蘋果產品推出以來都大受歡迎，甚至可以有炒價！不過就算大家多喜愛Apple產品，大家還是有些不滿！《香港01》旅遊頻道記者就整理出7個帶著iPhone去旅行時常遇的崩潰事件，未遇過的話，別說自己是果粉！

竟然自己熄機？iPhone BB你實在太任性啦！（《原本以爲只是手機掉了》劇照）

👇👇👇點擊睇各種崩潰事👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

🥪🥪🥪 同場加映：香港洪瑞珍好伏？YouTuber Alfred力數5宗罪 網民嘲廿蚊食白麵包 🥪🥪🥪

台灣正版的洪瑞珍三文治8月底在屯門開幕，吸引不少人去排長龍，但洪瑞珍三文治的餡料「紙咁薄」，到底是否值得排隊買件，不如睇睇美食KOL YouTuber Alfred點講 👇👇