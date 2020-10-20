【MagSafe】與 iPhone 12 Pro 一樣，MagSafe 一開訂就被搶購一空（首日已搶到等4星期後寄出），外媒 MacRumors 率先開箱 MagSafe，並實試了到底支援哪些產品。

👇👇外媒開箱 MagSafe 連 Android 手機都用到？哪一款 Apple 產品用唔到？👇👇

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【iPhone 12 爆芒維修加價】iPhone 12 在 10 月 16 日開訂，並將在 23 日正式上市，各位準買家除了期待新機到來的興奮之外，也是時侯想想要如何保護愛機，因為 iPhone 12 的屏幕維修價爆升，正式與 iPhone 12 Pro 看齊了。

👇👇Apple Care+ 等同購買一個額外保險，主要涵蓋了 iPhone 的人為損壞，包括屏幕保障在內，至少有 5 個必買原因👇👇

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想知 Apple 螢幕維修價激增原因？即睇：iPhone 12爆Mon｜蘋果官方維修費激增 盤點5個買Apple Care+理由