Nikon 顯微攝影比賽｜每年 Nikon 都會舉行顯微攝影比賽（Nikon Small World Photomicrography Competition），來到第 46 屆，得獎作品仍能帶來極大的衝突，不論是官能上，還是醫學研究上。雖然第一名發現了斑馬魚的淋巴系統特徵，不過，筆者最喜歡的，反而是第二十名的作品。

👇👇Nikon 顯微攝影比賽2020 Top20 作品（按名次倒序排列）👇👇

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顯微攝影因運用顯微鏡和圖像堆疊拍攝，拍出來的畫面除了是正常肉眼沒法看到外，更是其他攝影工具和方法無法比擬的。奪冠作品發現了斑馬魚頭骨的淋巴系統，和哺乳類擁有相似的構造。由於斑馬魚容易飼養和進行實驗，藉這次的發現，有助未來研究腦部和淋巴系統的研究，如阿茲海默症和癌症等。

👇👇一次睇埋 2019 年 Nikon 顯微攝影比賽的得獎作品（按名次倒序排列）👇👇

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資料來源：Nikon

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