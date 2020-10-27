iPhone 12／12 Pro早前正式推出，新增的MagSafe無線充電功能亦都非常吸引，不過究竟新用家是否值得入手？比起一般無線充電器快多少？以及有什麼需要注意的地方？記者花了3天時間，詳盡實測iPhone 12／12 Pro，以及上代iPhone 11不同配置的充電時間。下文亦會講解，如果大家想用盡MagSafe快速充電，必需要的配件裝備。

iPhone 12／12 Pro官方指利用MagSafe作無線充電，比起一般無線充電更快（15W vs 7.5W）。不過充電速度究竟快多少？記者今次就將iPhone 11、12及12 Pro利用Apple原裝20W Type C充電器接上MagSafe充電。另外，再與Belkin無線充電器（聲稱可最高10W快速充電）以及直接連上Lightning Type C PD快充，比較MagSafe究竟比舊式無線充電快多少？以及Apple加入了什麼限制等。

iPhone 12 Pro／12 利用Belkin及Apple原裝MagSafe無線充電速度比較，記者發現後者需特定配件，才可以實現「真正快充」。（林勇攝）

👇👇iPhone 12/12 Pro各項充電測試，MagSafe充電有幾快？以及要用盡MagSafe快速充電，需要使用什麼指定配件才可？👇👇附iPhone 12／12 Pro的續航力實測！👇👇

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同場加映：iPhone 12／12 Pro MagSafe銀包（MagSafe Wallet），雖然仍未正式推出，現在網購最快都要12月才可收貨。不過實物就已經在部份的Apple Store實體店展示出來，記者立刻於店內試用，看看究竟它好不好用？以及有沒有外國測示所指的吸力或充電問題。

👇👇👇即睇MagSafe銀包實物、多款配色以及實試充電效果👇👇👇

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同場加映：記者提早將iPhone 12及12 Pro入手，立刻開箱試玩9大新功能／賣點！

👇👇實測9個iPhone 12／12 Pro新功能及賣點！不過仍有一樣嚴重缺點等待Apple改善 👇👇

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