iPhone 12必買配件？MagSafe銀包上手試｜多配色吸力夠　但有缺點

iPhone 12／12 Pro同期推出的MagSafe無線充電器及手機殼，今日10月23日與手機同時推出，幾乎是今日出機的用家必買配件。不過MagSafe另一樣發布會重點配件「MagSafe錢包（MagSafe Wallet）」卻似乎仍未推出，但實物已經在某些Apple Store上展示，記者第一時間立刻試玩，看看之後值不值得大家入手！

iPhone 12／12 Pro其中一個非常吸引的新功能「MagSafe」，其無線充電器、以及手機殼都已經連同iPhone 12／12 Pro即日推出。可是另一件不少果迷引頸以待的MagSafe銀包（MagSafe Wallet），卻仍未正式推出，現在網購最快都要12月才可收貨。不過實物就已經在部份的Apple Store實體店展出來，記者立刻於店內試用，看看究竟它好不好用？以及有沒有外國測示所指的吸力或充電問題。

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