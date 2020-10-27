iPhone 12、iPhone 12 Pro 在上周正式開賣，不過比起機內功能，似乎不少人更想知道新一代設計會否加強 iPhone 12 系列新機的機身強度，故新機一上市就已經有不同人士拿著 iPhone 12 作出各樣殘酷測試。

iPhone 12 摔機測試： Ceramic Shield 名不虛傳

Drop Test 摔機測試可以說是近年每代 iPhone 都未然會有人做的測試，而 iPhone 12 當然不在例外，不過今代 iPhone 12 的摔落測試令不少人都大呼驚喜。

從高過頭部的位置摔落、屏幕仍然完好？iPhone 12 表示：其實唔難（EverythingApplePro EAP@YouTube 截圖）

事關 Apple 為 iPhone 12 新配置的 Ceramic Shield（陶瓷晶體護面）機面強度在現今手機界當屬罕見，在 YouTube 頻道 EverythingApplePro 的測試當中，即使手機已經多次在不同高度「自由落體」、甚至面朝下著地，屏幕玻璃依然完好，足證 Ceramic Shield 的「4倍耐跌撞能力」名不虛傳。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 12、12 Pro 各高度摔落測試結果👇👇👇

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iPhone 12 屏幕單點壓力測試

顯然，單是自由落體是不足以挑戰 iPhone 12 的機身強度，但事實上 iPhone 12 的 Ceramic Shield 也並非無敵；在另外一段影片中，測試者最終都成功對 iPhone 12/ 12 Pro 的機面做成破壞，只不過明顯要比歷代 iPhone 需施加更大力量👇👇👇

iPhone 12 潛水測試： 抗水能力遠超 6 米

在日常生活當中，手機除了會不時摔落，另一不少人體驗過的應該就是將手機掉進水中。今代 iPhone 12 在防水防塵方面獲得了 IP68 級別認證，即可以在 6 米水深逗留 30 分鐘而繼續運作正常。

YouTube 頻道 EverthingApplePro 亦有針對此點進行測試，而結果卻是另一驚喜👇👇👇

同場加映：iPhone12副廠快充火牛入手 3 大要點

iPhone 12 系列機身強度如此高，但由 iPhone 12 起，所有新 iPhone 都不再隨盒附送充電器，故對比起保護殼，今代新機主們或者會更需要購入支援快速充電的火牛，想要入手一款性價比高的火牛可以留意以下 3 點👇👇👇

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