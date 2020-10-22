【Apple Watch SE過熱燙手損芒】平價輕量版的Apple智能手錶Apple Watch SE推出一個多月，外國討論區Reddit多名網民報稱機件過熱，不單錶面燒毀，更有人手腕皮膚灼傷，網民根據出事個案推測出2個批次高危，即睇內文！

Reddit網民「cozyplanes」的文章，一共回報了9宗Apple Watch SE燙手、錶面螢幕留下燒焦痕跡的事故，當中大部份發生於韓國用家身上，懷疑跟機件過熱有關：

👇👇👇Apple Watch SE全球9宗事故紀錄、附部份出事型號款式，以及網民推測哪兩個批次高危👇👇👇

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3名用家獲Apple退款或更換新品

多數個案中，Apple Watch SE 40mm在佩戴時忽然開始升溫，用家脫下手錶時已太遲，發現手腕發紅甚至灼傷。這些出事手錶都是只用了幾日（不出3日）的新品，過熱發生後，螢幕也損壞出現燒焦般的黃色斑點，而且位置非常相近。

目前未有人公開拆解Apple Watch SE結構，網民cozyplanes根據舊款資料推測，問題或者出現在螢幕上側Taptic Engine震動模組和數碼錶冠之間。由於個案有限，cozyplanes只能推測部份生產批次出事，而非Apple Watch SE本身有問題。

👇👇👇cozyplanes於Twitter表示可能出現來自歐洲的第10個案，尚在查證中👇👇👇

同場加映：iPad Air 4開箱實測6個必玩賣點

iPad Air 4 TouchID回歸開箱實測，同場與iPad Pro（2020）及iPad 8比併，哪一部最抵玩！Apple於9月發布會中的焦點產品「iPad Air 4」終於正式推出，首度大玩色系、外貌改動更似iPad Pro，究竟iPad Air 4還有什麼吸引之處？與iPad 8、iPad Pro（2020）比較下，又應該買哪一部？下文將公開實測結果，以及盤點6大理由選購iPad Air 4！

（香港01美術部製圖）

iPad Air 4外表大幅改動，與iPad Pro更為相似，機身更薄加上窄螢幕邊框，再玩多色機身選擇，gimmick十足！但論實用性、性價比等，與入門級iPad 8及專業級iPad Pro（2020）「夾擊」下，哪一台才最抵用？下圖文開箱實測6大入手賣點，以及3機規格對比，好讓大家購買前參考。

今次入手雖然只是太空灰iPad Air 4，但吸引程度不比其他顏色低。（林勇攝）

👇👇iPad Air 4 開箱實測6個必玩賣點，而TouchID的回歸更是令人驚喜👇👇

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👇👇iPad Air 4更多開箱細節，以及與iPad 8、iPad Pro對比圖輯👇👇

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以上只是一半評測內容，看更深度分析，請瀏覽完整全文：iPad Air 4開箱｜實測6個必玩賣點 與iPad Pro、8比併邊部抵買？