iPhone 12開箱藍色嚇人？Pro金色有升級　更靚兼不易刮花值得入手

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iPhone 12雖然還沒有全面發貨，但是從目前網上流傳的開箱圖看，基本都是新配色，你會為新配色買單嗎？

據外媒TechCrunch的報道，金色配色是iPhone 12中最特別版的存在，因為蘋果花了更多的心思在裏面，只不過用戶將更多的目光放在了新配色上面。到底新配色有多特別嗎？

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按照TechCrunch的說法，蘋果在iPhone 12金色版上做了更細緻的處理，比如採用了特殊的塗層工藝，跟其他版本不同的是，這款新機使用的是高功率、脈衝磁控濺射 (HiPIMS) 工藝，而其餘版本則是物理氣相沉積工藝（PVD）。

上述好處是，新的工藝可以讓iPhone 12的不鏽鋼邊框更加杜絕指紋，做到邊框更閃耀，更有光澤度，同時擦拭起來也更加方便、更不容易劃傷。現在問題就來了，如果你買iPhone 12，是買新配色還是買工藝更好的金色版呢？

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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