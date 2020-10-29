【Huawei Mate 40 Pro 開箱速試】雖然全世界的焦點都集中在新上市的 Apple iPhone 12，但華為在 iPhone 新一代的發售前夕也不豪不虛怯地祭出了旗下手機旗艦的最新力作 Huawei Mate 40 系列，而我們亦拿到了其中的中階版本 Mate 40 Pro 作個快速的開箱試玩。

圓環設計回歸、Huawei Mate 40 Pro 開箱睇實機

今代 Mate 40 系列最大賣點在於採用了華為最新的 Kirin 9000 處理器，其表現數值甚至要超出 Apple 為 iPhone 12 準備的 A14 Bionic。

但在處理器表現上升的同時，華為在 Mate 40 Pro 身上體現的改變不算多，幸而圓環形象的機背設計相當討好。

👇👇👇按圖放大看 Mate 40 Pro 實機機身細節👇👇👇

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Huawei Mate 40 系列 8 大賣點重溫

在繼續看 Huawei Mate 40 Pro 的速試後感之前，可以先重溫一下 10 月 22 日晚的華為發布會精華、對今次 Mate 40 系列的幾部機種有一個概念👇👇👇

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Mate 40 Pro 速試後感：4 大理由令人有衝動入手

筆者在上手試玩到 Mate 40 Pro 之前，印象與部份外媒都頗為一致，認為它只是一部處理器規格加強的 P40 Pro 而已，但上手試過一段時間後，就發現有幾個理由是令人有衝動買入👇👇👇

講了 4 個入手理由，大概也不得不提最令人消火的一點 － Mate 40 Pro 所用的依然是不完全版本的 AOSP Android。

在沒有 Google Play Store 的大前提下，要在 Mate 40 Pro 上安裝 Apps，最主要的渠道就只有經過華為近一年來大力發展的 HMS App Gallery（蔡浩騰 攝）

由於美國商務部禁令的關係，雖然 Mate 40 底層是 Android 系統，但凡是 Google 官方的 Apps 如 Gmail、Youtube 等等都沒有預載，Whatsapp 也不能提取 Google Drive 上的訊息備份，如果此前沒有在使用華為手機的話，Mate 40 Pro 的吸引力終將大打折扣。

Mate 40 Pro 攝力速試：真的與 P40 Pro 一樣嗎？

如果大家有留意到 Huawei Mate 40 Pro 的規格列表的話，不難發覺 Mate 40 Pro 的鏡頭規格與年頭時發表的 P40 Pro 非常相似，只有一支廣角鏡的像素規格由 P40 Pro 時的 4000 萬像素降格至 2000 萬像素。

然而整體拍攝水平，擁有更強的 ISP 的 Mate 40 Pro 其實有輕微進步，在更詳細的拍攝評比出爐之前，以下先給大家看幾張實機試相👇👇👇

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