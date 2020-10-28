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Lenovo 在「雙11」前，率先舉行電腦網購節優惠（10月26日至11月1日），文書 notebook ThinkPad﹑AMD CPU 和電競Notebook 都有非常吸引的優惠，如 Legion Y540 半價就能入手，作為電競入門非常抵玩。

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見過IG Story的字體會動嗎？今次Instagram推出的新功能可以將限時動態的文字動畫化，都能夠一次性發貼多張照片等等。製作一個美美的IG story已經是女生的日常，知性女生們快點學會IG 4個新功能吧!

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