【華為 nova 8 SE 發表】被美國商務部封殺的華為，2020 年下半年連手機處理器製造都有困難，但依然未有阻止他們出機的步伐，繼早前宣布推出 Mate 40 系列旗艦之後，今日（11 月 5 日）也帶來了旗下平價機 nova 系列新作 nova 8 SE。

nova 8 SE 將會推出 4 個顏色（圖 華為）

華為 Huawei nova 8 SE 發布 6 大重點

今次的 nova 8 SE 比較特別，並非作為 nova 8 系列的一員登場，而是獨立地背負著「SE」的名號亮相，主打低價、實惠方向，比起超多花俏功能的 mate 40 機種，nova 8 SE 的設計與功能就簡單直接得多👇👇👇

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nova 8 SE 缺點明顯、香港已有更平價 5G 手機？

過去幾代的華為 nova 機種都有在香港上市，故估計 nova 8 SE 亦會在稍後登陸香港市場。然而 nova 8 SE 兩機的售價換算為港幣為 $3000 左右，即使來港後售價有一定下調，由於華為未能取用完全版 Android 的關係，其競爭力亦會大打折扣。

事實上，如果要一部平價之餘又有著不錯性能的 5G 手機，過去幾個月都有不同機種在香港上市，論最平價的自然要數 11 月 6 日上市的小米 10T Lite👇👇👇

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同場加映：＄3000 價位平價 5G 手機選擇

除了最新的小米 10T Lite 之外，數平價 5G 手機在 2020 上半年都有不少選擇，它們初推出時雖接近 $3000 價位，但現在的街價已經回落不少，其中包括👇👇👇

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