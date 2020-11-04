【Momax Airbox 上手試】主力售賣手機配件、電池的 Momax，數月前就研發了一站式的 Apple 產品無線充電工具 AirBox，並在 Kickstarter 平台上發起眾籌。在將 Early Bird 貨物送到眾籌的貢獻者後，首批 Momax AirBox 亦在各地、包括香港陸續上市，《香港01》科技玩物頻道記者亦搜羅了一部，以下就為大家送上試玩報告。

Momax Airbox 在 Kickstarter 上以 30 分鐘極速達到眾籌目標，在國外呼聲甚高（圖 Momax）

Apple版「攞你命三千」Momax AirBox 功能齊全只有一個重大缺點？

單看 Momax 的宣傳，Airbox 看似很多功能，但其實主要集中在 Apple 產品的無線充電以及儲存兩大方面，設計相當簡約、沒有甚麼操作困難，但上手還是會找到一些缺點👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

試後評價：真的有必要「多合一」嗎？

Momax Airbox 的最大魅力在於為幾樣 Apple 裝置提供存放空間及同時進行充電。

初時會認為 Airbox 會是 Apple「胎死腹中」的 AirPower 之替代方案，不過用上手就不禁讓人思考一個問題：用家真的需要如此的多合一方案？

連計 USB Type-C 的插槽在內，Momax Airbox 可以為四個裝置進行充電（蔡浩騰 攝）

撇開多裝置充電所帶來的電量需求與穩定性問題不講。Airbox 另一最大的問題是，其多合一設計所不能避免的體積與重量，如果不是每天都帶著一個背包出外，其實很難有額外的空間帶上 Airbox；但如果有背包的話，多帶一枚流動電池出外分分鐘要比 Airbox 還輕便。

而 Airbox 多合一的新奇設計，也為它帶來了相對高昂的售價，第一輪的 Momax Airbox 將在 csl. 旗下獨家發售，而售價則為＄1,688 － 大概可以買多幾個不同容量、不同設計的流動電池了。

同場加映：YouTube手機App睇片5個功能必學！教你一掃變全屏、關閉自動播放

+ 3 + 3 + 3

按此閱讀更多：YouTube手機App睇片5個功能必學！教你一掃變全屏、關閉自動播放