人人都識唱的洗腦兒歌《Baby Shark》稍早前以超過70億次的觀看總數，打破了《Despacito》的紀錄，成YouTube最高觀看次數的影片，認真誇張！

10大最高觀看次數的YouTube影片也有些意想不到的結果，例如近年超紅韓團組合BLACKPINK歌曲，竟一首也不入榜；10首中竟然有3首都是兒歌，看來未來的YouTube影片都要考慮轉戰兒童市場了！